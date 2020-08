Televisa 'destroza' a 'La Voz': Conductora de 'Hoy' critica de nuevo el romance de Christian Nodal y Belinda

Ciudad de México.- Martha Figueroa, reconocida conductora de Hoy, nuevamente no ha tenido reparo en 'destrozar' nuevamente el romance entre Christian Nodal y Belinda, el cual afirman nació en La Voz, señalando que ella solamente está con él por interés y darle publicidad al show de TV Azteca.

Figueroa en el programa Con Permiso, el cual conduce junto a Juan José 'Pepillo' Origel, otra vez habló sobre la pareja del momento, asegurando que él le había comprado a ella una casa pues la cantante rentaba y vivía junto a su familia.

Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (...) Y le compró una casa", dijo Martha.

Tras esto a regañadientes dijo que iba a poner como que la relación sí nació de forma natural y no es un montaje, pero que para ella seguía siendo falsa pues el interprete de Adiós Amor da mucho más de lo que recibe, pues se desvive por Belinda, mientras que ella solo sonríe y no da nada.

Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada", aseguró Figueroa.