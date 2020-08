Tras 1 año de ausencia, parte de la dinastía Fernández se reune ¡con todo y bisnietos!

Ciudad de México.- La tarde de este domingo, se filtró en Instagram que parte de la dinastía Fernández se reunió de nuevo, sin importar la contingencia y los riesgos que esto podría tener.

Vicente Fernández no asistió a la boda de su nieta Camila para evitar contagiarse del Covid-19 y es justo 'El Charro de Huentitán' quien se observa rodeado de algunos de sus hijos, entre ellos 'El Potrillo', nietos e incluso sus nuevos bisnietos.

Cabe destacar que en abril del 2019 fue cuando estuvo completa esta gran familia, misma que se cree no se a podido reunir a causa del confinamiento, pero sin duda a quienes esta tarde disfrutaron, no han dejado de juzgarlo por no tener ni el más mínimo cuidado.

Fuente: Instagram @chamonic3