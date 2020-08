Tras dar vida a 'Polita' en 'Viva los niños', así luce esta exactriz de Televisa y esto hace ahora

View this post on Instagram

ud83dudc49ud83cudffdNota mental: No aceptar u201ccru00edticas constructivasu201d de quien no ha construido nada ud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f . Emprender para mi ha sido en donde he podido hacer todo lo que amo: Planear, motivar ( A veces hasta a mi misma), ser lu00edder, tomar fotos, sacar mi lado creativo y mil mu00e1s. . Tambiu00e9n me he topado con pared tanto con @namasteadetox como con mi nuevo proyecto de ropa deportiva @moonanasport . . Un consejo si estu00e1s emprendiendo: No te rindas, cree en ti, rodu00e9ate de personas exitosas y mantu00e9n una actitud positiva y fuerte siempre u2728ud83eudd1fud83cudffd