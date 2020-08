Tras ser vetado de Televisa, Andrea Legarreta exhibió y se burló de este conductor

View this post on Instagram

Feliz sau0301bado hermosuras!! Hoy quiero presumir mi pulsera hecha por artesanos mexicanos con plata de #Taxco y personalizada con mi fecha de nacimiento 12ud83eudd0d07ud83eudd0d71 u2728 es una muestra de las linduras que encontrarau0301n en @doslunas_mx ud83dude4cud83cudffbud83cudf19ud83cudf19 Apoyemos a nuestros pequenu0303os empresarios!!