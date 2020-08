Al borde del llanto, conductora de 'Sale el Sol' anuncia que está embarazada de una niña: "Un milagro"

View this post on Instagram

u00a1Ya lo podemos gritar! ud83eudd30ud83cudffb u00a1VAMOS A SER PAPu00c1S! ud83dudc7cud83cudffb . Les comparto la carta que le escribu00ed a mi bebu00e9 ud83dudc95 . Hola, mi pedacito de cielo Me ha costado mucho escribir esta carta para ti sin llorar, un llanto de emociu00f3n y de inmensa felicidad porque au00fan no puedo creer que dentro de mi hay dos corazones latiendo. Desde niu00f1a te imaginu00e9, durante mucho tiempo pedimos y buscamos que vinieras en camino. Au00fan no te conozco, no su00e9 cu00f3mo seru00e1 tu carita, ni tu mirada pero en mis sueu00f1os ya te he visto. Au00fan no naces y ya estoy loca de amor, un amor profundo, un amor verdadero, un amor tan Grande que se vuelve inexplicable. Todo el du00eda pienso en ti. No te voy a mentir a tu papu00e1 y a mi a veces nos invade el miedo, queremos ser los mejores papu00e1s y no fallarte nunca. Se que eso no podemos prometerlo, seguro nos equivocaremos y no seremos perfectos pero si seremos los mejores papu00e1s, que te vamos a amar con toda nuestra fuerza y haremos todo para que seas muy feliz. Bienvenida a casa mi pedacito de cielo. Te esperamos ansiosos con todo nuestro amor. Gracias por hacernos tan feliz desde el segundo uno. Te amo mi milagrito Tu00fa mamu00e1