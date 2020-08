¿Ayudaron a Livia Brito a borrar evidencia? Sergio Mayer opina al respecto

Ciudad de México.- Durante un encuentro con la prensa, Sergio Mayer se pronunció con respecto al político que supuestamente ayudó a la actriz cubana, Livia Brito, a borrar evidencia en su caso con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

En esta ocasión, el cantante y actor aseguró que desconoce la identidad del funcionario que habría apoyado a la intérprete de Televisa, además, enfatizó en que esa aseveración está fuera de contexto.

Está fuera de contexto, no tiene nada que ver el poder Judicial con el Legislativo, no sé qué sea esta persona. Me parece un poco absurdo", comentó Mayer.