Bárbara Islas de 'Cuéntamelo Ya!' deleita pupilas al lucirse en coqueto 'outfit' azul

View this post on Instagram

u201cud835udde9ud835ude02ud835uddf2ud835uddf9ud835uddee ud835uddeeud835uddf9ud835ude01ud835uddfc, ud835uddfbud835uddfc ud835uddfdud835uddeeud835uddffud835uddee ud835uddfeud835ude02ud835uddf2 ud835uddf2ud835uddf9 ud835uddfaud835ude02ud835uddfbud835uddf1ud835uddfc ud835ude01ud835uddf2 ud835ude03ud835uddf2ud835uddee, ud835ude00ud835uddf6ud835uddfbud835uddfc ud835uddfdud835uddeeud835uddffud835uddee ud835uddfeud835ude02ud835uddf2 ud835ude01ud835ude02 ud835ude03ud835uddf2ud835uddeeud835ude00 ud835uddf2ud835uddf9 ud835uddfaud835ude02ud835uddfbud835uddf1ud835uddfcu201c ud83cudf88 Gracias @aerodiverti por esta gran experiencia, con todas las medidas sanitarias. Y a @pilot_ro_mendizabal por un gran vuelo. Si tienen la oportunidad de visitar no lo piensen mu00e1s! #cosumelocal