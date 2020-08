Carolina Sandoval recibe duras criticas al lucirse como una sirena en la arena: "Demente"

Ciudad de México.- La famosa conductora venezolana, Carolina Sandoval, ha sido blanco de cientos de criticas por haberse lucido sobre la arena como 'Ariel', con todo y cola de sirena gritando por su príncipe azul, por lo que la han señalado de "demente".

Sandoval con una brillante cola amarilla y azul dio giros sobre la arena y con su usual sentido del humor ha gritado por la ayuda de su príncipe azul para que le lleve una faja.

¿Dónde estará mi príncipe azul? Ay Dios mío, Cristo, bendito Dios, príncipe rescatame, traeme una faja, que si me quito la cola se me ve la grasa", grito Sandoval.

Ante esto la famosa conductora fue sumamente criticada por sus seguidores que la tacharon de "demente" y que su cuerpo no era el adecuado para esos atuendos, algo que ha demostrado no le interesa pues vive muy feliz con su cuerpo y ya en varias ocasiones señaló que digan lo que digan no dejara de ser ella y lucir sus arriesgados 'outfits'.

Tu príncipe supongo que es César Conde, aaaahhhh verdad que ya él te sacó los pies por chusma”, “¡Una sirena después de comerse todos los peces del mar!”, “Esta mujer está de mente", fueron algunos de los comentarios en contra.

Fuente: El Diario