¿Cómo la mamá? Cecilia Galliano presume a su hermosa hija y causa furor en redes

Estaba trabajando cuando de repente checo el Instagram y me aparece esta foto ... de una diosa y dije que linda mujer ... luego luego me di cuenta que esa mujer era @valgalliano mi hija ... seru00e1 que las mamu00e1s siempre las veremos como nuestras bebu00e9s ? En quu00e9 momento? Cuando fue? Ya es una mujer y yo su mamau0301 orgullosa ... u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f