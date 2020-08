El poder de la visibilidad: Theodoro Quinto y su gran valentía

Los Ángeles, California. Un hombre multifacético, amante de ponerse en los zapatos de los demás y con un gran talento innato en la actuación, así es como podríamos describir a Theodoro Quinto, quien estudió Comunicación Social, convirtiéndose en productor, escritor y conferencista, logrando trabajar en cine, televisión y plataformas de streaming.

Algunos de sus proyectos más recientes son papeles dentro de Nicky Jam: El Ganador, Loca Por Trabajo, La Tumba y Celia, en los cuales disfrutó de interpretar a distintos personajes.

En entrevista para TRIBUNA, platicó cómo ha sido su camino para llegar al lugar en donde está y cuáles son los proyectos importantes que tiene en puerta.

Theodoro Quinto nació en Colombia y vivió algunos años de su niñez en Venezuela, al regresar a su país natal encontró su pasión un poco tarde para algunos, pero para él fue en el momento indicado.

Cuando tenía 35 años se me presentó la oportunidad de hacer un personaje ya que mis características eran las que buscaban, yo no iba buscando el papel, pero un amigo y todos me animaron a hacerlo y descubrí que era lo que quería hacer por toda la vida” confesó el actor.

Después de esto siguió por el mismo camino, ganándose papeles dentro de producciones locales, pero después quiso probar suerte en México.

Después de varios años me mudé a México, yo amo México, podría vivir ahí por siempre porque me encanta su gente, su comida, toda su cultura. Pero desgraciadamente los estándares de belleza para Latinoamérica siempre serán personas blancas, ojos de color y cabello rubio y me di cuenta que nunca podría aspirar a un papel protagónico” comentó Theodoro, explicando la razón por la cual tomó una decisión muy importante en su vida.

Quinto decidió mudarse permanentemente a Los Ángeles, California hace aproximadamente dos años en donde ha tenido muchas oportunidades debido a que en Estados Unidos hay más personas de raza afroamericana.

Aquí en Los Ángeles la verdad se ve más gente como yo, morena y ahora estoy trabajando en un proyecto con Netflix del cual aún no puedo revelar nada. Pero me he sentido muy afortunado de trabajar con ellos porque aceptan cualquier tipo de persona y cuentan historias más realistas” dijo el histrión.

Este año 2020 ha sido muy bueno para él y su amigo y director Derby Arboleda, con quien creó BW Productions, proyecto con el que buscan dar visibilidad a todas las personas sin importar su raza, sexo, color de piel, cabello u ojos, sin darle valor al peso o si son atractivas o no para los estándares de la industria.

Theodoro Quinto es un hombre decidido que gracias al gran camino recorrido que tiene, cuenta con una gran valentía que lo impulsa a lograr cada una de sus metas en la vida, siempre agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que ha obtenido.