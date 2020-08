¿Embarazada? Kimberly Loaiza y JD Pantoja esperarían a su segundo bebé

View this post on Instagram

Les platicu00f3 que @kimberly.loaiza y @juandediospantoja estuvieron en Miami el fin de semana y segu00fan a lo que dicen estaru00edan esperando su segundo bebu00e9 ! Asu00ed lo dejo entre ver el dentista que les hizo , el diseu00f1o de sonrisa a ambos ! #ElChismeNoDuerme #chamonic3