¿Embarazada? Larry Hernández exhibe el desespero de Kenia por encontrar pruebas

Estados Unidos.- Tras haberse mostrado muy acarameladitos la noche del domingo con románticas fotografías que compartieron en redes sociales, Larry Hernández perdió el control y expuso a su esposa.

Con clips de Instagram Stories que el cantante grabó después de la comida, empezó a grabar a Kenia Ontiveros quien desesperada estaba tratando de contactar a su doctora pues ya son tres meses desde que Dalett nació, pero eso no fue todo.

Al tiempo que Larry le pregunta que es lo que esta buscando, ella no duda en responder pues no había observado que el influencer estaba captando el momento en que su esposa no dudaría revelar lo que estaba sucediendo.

Voy a ordenar pruebas de embarazo”, mencionó Kenia.

Y segundos después que captó a Larry, ella empezó a cubrirse la cara pues su amado siguió exponiéndola diciendo que se encontraba nerviosa por haber aprovechado de la mejor manera su salida de la cuarentena.

Fuente: Instagram @chamonic3