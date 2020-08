"Esta demostración me parece excesiva": Pedrito Sola reacciona a vacaciones de Marimar Vega

Ciudad de México.- Los actores, Marimar Vega y Horacio Pancheri, fueron víctimas de críticas de algunos presentadores de Ventaneando, luego de que compartieran un clip en el cual presumieron de su estancia en la Polinesia Francesa.

En el video se aprecia a la actriz dando un tour a sus fans por la habitación de su hotel, la cual se encuentra pegada al mar, además de presumir un botella de vino, entre otras cosas.

Ante esto fue Pedrito Sola, quien reaccionó de mala manera, al considerar eso como un gasto excesivo por parte de ellos en plena crisis sanitaria.

Esto que está haciendo ella con este recorrido que no está dando, de ese maravilloso lugar, obviamente ella vive en Los Ángeles, y ya allá la cosa no está tan ruda, pero esta demostración de riqueza, me parece excesiva para el problema que está viviendo el mundo", dijo.