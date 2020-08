Exnovio de Belinda aconseja a Nodal: "No tengas prisa en las relaciones"

California, EU.- Desde que se confirmó la relación de noviazgo entre los cantantes, Belinda y Christian Nodal, muchos han salido a hablar de la pareja, tanto para dar su opinión como para dar consejos a los artistas.

En esta ocasión, le tocó al exnovio de la famosa, el cirujano, Ben Talei, hablar sobre sus pensamientos con respecto al nuevo novio, además aprovechó para dar un consejo para el joven de 21 años.

El cirujano mencionó no extrañar para nada a Belinda y aunque la consideró como un bache en su vida, no se arrepintió de nada a pesar de que todo fuese un error.

Yo me he equivocado muchas veces en mi vida, con relaciones, con trabajo, pero nunca me arrepiento porque siempre estoy aprendiendo y cambiando", dijo Ben.