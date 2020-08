Fer Moreno da la cara tras atacar sin piedad a Manelyk: "No le debo respeto"

Ciudad de México.- Fernanda Moreno, mejor conocida como Fer Moreno, tuvo la oportunidad de aclarar la polémica que se generó por un comentario que hizo acerca de su compañera en Acapulco Shore, Manelyk González.

A post shared by Osito malvibrositoud83dudc9a (@osito_malvibrosito) on Aug 15, 2020 at 11:09am PDT

View this post on Instagram

Mediante su canal de YouTube Vaya Vaya TV, Gerardo Escareño presentó una serie de videos de la modelo mexicana, mismos en los que expresó su postura sobre el revuelo que se suscitó por sus palabras.

Lee también: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras 12 años en Televisa, querida conductora aparece en 'VLA'

No justifico lo que haya dicho o no, pero estábamos de fiesta y a veces es fácil muy fácil burlarse de alguien. Y perdón, pero yo no le merezco a alguien que nunca me ha respetado (Manelyk)", expresó Fer.