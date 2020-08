Florinda Meza relata las causas por las que 'Chespirito' no la dejó tener hijos

Ciudad de México.- La actriz, Florinda Meza, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, relató las causas por las que no tuvo hijos con el comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito'.

En su relato señala que ella siempre quiso ser madre de un hijo de Roberto, al asegurar que en todo momento se lo propuso, sin embargo las cosas no se dieron.

Podría interesarte: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras 12 años en Televisa, querida conductora aparece en 'VLA'

Siempre lo quise y se lo propuse, sin insistencia, cuando todavía se podía, él me contestó algo, una propuesta muy romántica, yo me casé con él sabiendo que no podríamos tener hijos", dijo.