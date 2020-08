Florinda Meza revela qué ocurre con las regalías y derechos de 'Chespirito'

Ciudad de México.- La actriz, Florinda Meza, por medio de una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de los derechos y regalías de los programa de 'Chespirito'.

En su mensaje ella señala que ella no forma parte de los derechos de los programas de Roberto Gómez Bolaños, luego de que se le preguntara sobre que ocurrirá con las transmisiones de estos.

Como no conozco de nada, no puedo hablar de nada, no hay nada, es muy difícil hablar", dijo con respecto a sus derechos con la serie.