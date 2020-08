Gabriel Soto habría pedido apoyo a Televisa para hacerle frente a Laura Bozzo

Ciudad de México.- El actor, Gabriel Soto y su actual pareja, Irina Baeva, han dado mucho de que hablar, pues se ha revelado recientemente que estarían en medio de un proceso legal para denunciar a la conductora de televisión Laura Bozzo.

Dicha demanda se suscitó, luego que la presentadora atacara con sus comentarios a la pareja, hartos de todo esto ambos artistas decidieron dar el siguiente paso y llevar el caso ante el juzgado.

Lee también: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras 12 años en Televisa, querida conductora aparece en 'VLA'

En una reciente entrevista con los medios de comunicación, se les cuestionó a ambos, sobre si Televisa tendrá algo que ver en todo este embrollo, pues comentaron que los llegaron a ver en platicas con algunos ejecutivos de la televisora de San Ángel.

No, no he hablado con nadie de la empresa, hoy estuvimos haciendo otras cosas, hablando de otras cosas, de la novela precisamente, pero no, nada de esto", comentó Gabriel.