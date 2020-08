Golpe a la música: A sus 72 años, Lalo Mora es hospitalizado de emergencia

Ciudad de México.- La tarde de este lunes se filtró en Instagram un video donde aparece Lalo Mora Jr., haciendo una llamada a su padre el fundador de Los Invasores de Nuevo León, para preguntar como estaba, expresando su total preocupación.

Al poco tiempo que Lalo Mora responde la llamada dice que esta bien y que no pasa nada pues no hay que tenerle miedo a la muerte, pero su hijo no pudo resistir a lo que su padre estaba diciendo ya que todo indica que el cantante podría ser un posible caso positivo a Covid-19, pero los resultados oficiales aún no llegan.

Vamos a pensar que me quedan unas cuantas semanas de vida, si me muero ahí los dejó, pero esperemos que quede Lalo Mora mucho tiempo”, mencionó el famoso.

Mientras que su hijo, quien es líder de Los Herederos de Nuevo León y el encargado de dar esta noticia, anunció lo siguiente con la grabación.

Querida gente, familia, amistades y fans de Don Lalo Mora, 'El Rey de Mil Coronas', en ese momento se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de Covid-19. En unos momentos nos entregan resultados. Les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño”.

Fuente: Instagram @chicapicosa2