Hartos de sus ataques, Irina Baeva y Gabriel Soto demandan a Laura Bozzo

Ciudad de México.- Cansados de los constantes ataques de Laura Bozzo, Gabriel Soto e Irina Baeva entablaron una demanda en contra de la conductora peruana en la Fiscalía General de la Ciudad de México.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, la pareja inició desde el pasado mes de marzo este proceso legal que enfrentará a Bozzo contra las leyes mexicana para evitar más ataques y difamaciones en su contra.

El motivo es una serie de declaraciones que hizo la señora Laura Bozzo en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva en el programa El gordo y la flaca.

De la misma manera, el licenciado aseguró que Laura también es señalada por inmiscuir en sus dichos a las hijas del actor, así como por haberlo nominado a ser 'El desgraciado de 2019'. Debido a ello, enfrentará los cargos de discriminación, amenazas y acoso sexual.

Al respecto de lo que Soto e Irina solicitan en su demanda, Herrera detalló:

Mis clientes no están pidiendo una disculpa pública, porque con eso no se resarce el daño. Es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios. Igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes”, explicó el abogado.