Integrante del grupo JNS anuncia su regreso a TV Azteca con un nuevo reto

View this post on Instagram

Hoy no solo regreso a mi Meu0301xico despueu0301s de unos meses de muchos cambios, tambieu0301n regreso oficialmente a @azteca de la mano de @aztecasiete @adrianortegae y @memobouchot a un proyecto que me emociona muchiu0301simo y ya les quiero platicar ud83eudd70u2728ud83dude4cud83cudffc no cabe duda que las cosas se acomodan justo en el momento y espacio correcto, este anu0303o nos ha traiu0301do mucho aprendizaje y lo que nos falta ud83dudcabud83cudf19u2600ufe0f pero lo uu0301nico que tengo, es agradecimiento, a ustedes sobre todo que me siguen acompanu0303ando en este camino ud83dudc96 #TeamDory son lo Mau0301ximo y poco a poco les voy a ir platicando todas las cosas que estau0301n por venir ud83eudd73ud83dudc95ud83dudcabud83dude4cud83cudffc Pd. u27a1ufe0f no dejemos de cuidarnos ud83dude37