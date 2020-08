Internauta exhibe a conductor de 'VLA' por cobrarle por una foto con él y grabar un video

Ciudad de México.- Un internauta acusó al conductor de Venga la Alegría 'El Capi' Pérez de haberle "sacado dinero", esto en un video de TikTok que generó opiniones negativas y burlas en contra del usuario.

El joven que en el perfil de de la red social se hace llamar @heyitszumayaa, aseguró que vivió una decepcionante experiencia al pedirle una fotografía al presentador. Dijo que cuando se enteró de que 'El Capi' visitaría San Luis Potosí, decidió escribirle a través de Instagram para hacerle su solicitud, asegurando ser un gran admirador de él.

Yo tuve problemas fuertes porque esta persona solamente me sacó dinero", dijo el internauta al comienzo del video.

Yo era muy fan de él, de 'El Capi' Pérez, que logré obtener una foto con él… Pero no saben ustedes el proceso que pasé para tener esa foto con él. Y es que sin duda alguna yo lo contacté mediante Instagram porque supe que iba a venir a mi ciudad y yo quería una foto con él, y él me dijo que me cobraba 500 pesos por tenerla", agregó.