José Eduardo Derbez denuncia a impostor que se hace pasar por él en redes sociales

Ciudad de México.- Es indudable, que a raíz de su participación en la serie, De Viaje con los Derbez, José Eduardo Derbez logró ganar una increíble popularidad, tras mostrar una personalidad sumamente genuina.

Después de que finalizara el programa con su padre y sus hermanos, José decidió lanzarse como youtuber, cosa que le hizo permanecer vigente ante el público, sin embargo, con toda esta atención también se acercan los problemas.

Lee también: "Como una vez al día": Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, actor revela en 'VLA' que está en la ruina

Este lunes 17 de agosto, el famoso compartió a través de sus redes sociales, que estaba siendo víctima de plagio y robo de identidad, pues afirmó que existen dos personas que están utilizando su imagen para hacerse pasar por él mismo.

En Facebook hay una persona que pide o dice algo de dinero, que esta utilizando mi imagen, la de mi mamá con un video que hicimos hace mucho tiempo, pero no somos nosotros, no soy yo, y hay otra persona en Instagram haciéndose pasar por mí, ofreciéndole trabajo a muchas chavitas, tampoco soy yo, lo digo para que quede super aclarado y no crean todo lo que dice", dijo el actor.