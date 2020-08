Lyn May dejó a hombre 5 años menor que ella antes de llegar al altar; ahora tienen una relación

Ciudad de México.- En el programa de Unicable, Con permiso, hablaron sobre el noviazgo de Lyn May en estos tiempos de aislamiento y distancia social.

Pepillo Origel y Martha Figueroa revelaron que Lyn May siempre ha tenido muchas cualidades, sobre todo porque siempre ha sido reconocida por mantener un cuerpo muy joven.

Hablaron de Lyn y su novio, un pintor originario de Puebla, Antonio Álvarez, quienes se conocieron desde hace mucho tiempo, en el 2017, estuvieron a punto de llegar al altar, pero después anunciaron que se separaban. La revista TV y Notas reveló que la vedette dio declaraciones sobre lo ocurrido.

Estamos muy enamorados, pero me lo asustaron, me lo maltrataron en un periódico bastante agresivo. Lo amo demasiado, prefiero no traerlo a este tipo de cosas en que los artistas estamos acostumbrados. Es un señor muy culto, no quiero traerlo acá a que le ensucien su nombre", así lo expreso en una emisión radiofónica.

May habló buenas cosas sobre él y lo que creí que merecía: "No quiero casarme porque él es muy lindo y no merece que lo traten mal, es un señor muy limpio, puro y no está acostumbrado a andar en chismes y si quieres a alguien, déjalo ir. Soy mayor que él 5 años y él puede encontrar a una mujer buena, de su medio".

Sin embargo, ambos se dieron una nueva oportunidad en el amor y a pesar de la situación actual, ambos tienen mucho contacto de manera virtual porque Antonio se encuentra cuidadon a su madre que tiene 90 años.

