¡Qué golpazo! Actor de Televisa sufre aparatoso accidente al grabar en 'Me Caigo de Risa'

Ciudad de México - El famoso y reconocido actor, Alexis Ayala, dentro de los foros de Televisa a sufrido un terrible accidente mientras grababa su aparición en el show de comedia Me Caigo de Risa, que le dejo un inmenso moretón en su brazo derecho.

Ayala mediante sus redes sociales mostró su brazo derecho que casi por completo tiene un gran moretón morado y verde, demostrando que sufrió un muy aparatos y sin duda doloroso accidente para que su brazo quedará en tan mal estado.

Esto parece maquillaje, pero no, ese no es, este es un moretón que se me hizo de un golpe que me di grabando Me Caigo de Risa", dijo Alexis.