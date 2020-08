"¡Quemón!": Niurka se burla de Livia Brito por pedir ayuda a político para borrar pruebas de su caso

Ciudad de México.- Siempre dispuesta a brindar su opinión con total franqueza, Niurka estalló en carcajadas al hablar sobre el escándalo de Livia Brito y los mensajes que escribió a un político mexicano para que pedirle que le ayudara a borrar evidencias de su agresión contra un fotógrafo, situación por la que existe una demanda en su contra.

Tremendo quemón… ¡cómo ayudarte princesa!... ¡ni cómo ayudarte güey!... ¿a quién le confiaste tu plática privada o tu extorsión o tu manipulación o tus intenciones?... primero tienes que ver en quién confías, cómo vas a confiar en un político… (se ataca de risa) … Yo no creo en los políticos, entiende, político es diplomacia y la diplomacia es la antesala de la hipocresía, cómo vas a confiar en un político", dijo.

Por otro lado, durante su encuentro con la prensa, la cubana recordó el momento en que fue nombrada como la 'María Félix Ñera' y con su peculiar estilo replicó:

No, yo no soy la 'María Félix Ñera' y con mucha honra y con mucho orgullo pues porque admiro a nuestra María Félix que nos dejó tanto, con mucho orgullo, pero yo no soy ella, yo soy Niurka Marcos, muy perra y estoy viva", sentenció.