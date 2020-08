Sale a la luz la verdad tras el arresto en el que se vio implicado Natanael Cano

California, EU.- Tras difundirse un video en el que se muestra como el cantante Natanael Cano y su colega Ovi son esposados por elementos de la policía de Estados Unidos, ahora se han revelado los motivos de dicha detención.

Después de que el joven sonorense fuera reconocido con tres galardones durante los Premios Juventud que se llevaron a cabo en Miami hace algunos días, ahora vuelve a ser noticia al aparecer en el polémico clip.

De acuerdo a la periodista Nelssie Carrillo, las autoridades informaron que no se realizó ningún arresto, ya que solo se trató de un altercado verbal entre dos partes por no usar el cubrebocas correctamente, por lo que tuvieron que detener a los involucrados para interrogarlos, pero los liberaron después de determinar que no se había cometido ningún delito.

Cabe señalar que hace algunas semanas Natanael Cano también estuvo inmiscuido en la polémica luego de sus controversiales declaraciones en contra de Pepe Aguilar, quien dijo desconocer el género de los "Corridos Tumbados".

Con información de: Agencia México