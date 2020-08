Sylvia Pasquel habla en 'Hoy' sobre el abuso de exempleado de Silvia Pinal: "Apoyo a mi madre"

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Sylvia Pasquel, en exclusiva para el programa Hoy ha hablado sobre las acusaciones de su hermano, Luis Enrique Guzmán, en contra del exchofer de su madre, Silvia Pinal, por el supuesto abuso de confianza de este.

Como se sabe hace un par de semanas la familia Pinal se ha visto envuelta en escándalo tras escándalo, siendo el más reciente el supuesto abuso de confianza de Domingo 'N', un exempleado de la familia, ya que Luis Enrique asegura vendió exclusivas sobre ellos y les robó debido a que sabe como esquivar la seguridad.

Ante esto Sylvia Pasquel reaccionó asegurando que ella solo ve por la salud y la imagen de su madre, que solo quiere que este bien cuidada y protegida, que no se quiere meter en conflictos, menos si esos dañan de alguna manera a la primera actriz de Televisa.

Yo a la única a la que defiendo es a mi mami, ella es una personalidad, es un personaje que nos ha dado muchas cosas que creo que es un momento de que más que este viviendo metido en conflictos este viviendo la vida feliz y recibiendo homenajes, amor, detalles que ella se merece como el gran personaje que es", dijo Pasquel.

En cuanto a las declaraciones de su hermano, Sylvia señaló que no se iba a meter, que lo que decía era responsabilidad de él y si ella estaba o no de acuerdo lo vería en privado pues es su familia y las cosas de esa índole se arreglan en casa no en público.

Cualquier persona de mi familia que haga declaraciones es bajo su responsabilidad, yo, digan lo que digan o comenten lo que comenten, yo no voy a opinar, ni me voy a poner a dar una opinión, ni me voy a poner en dimes y diretes con alguien de mi familia, las cosas se arreglan en casa", finalizó.

