Tras traicionarlos con TV Azteca, conductora recuerda en 'VLA' su primer empleo en Televisa

Ciudad de México.- La famosa presentadora y periodista, Lilí Brillanti, quien se hizo famosa con los programas Todo se vale y Vida TV, apareció en el programa Venga la Alegría tras brindar una entrevista en donde revela inéditos detalles de su carrera artística.

A través de la sección En sus batallas, la también actriz y periodista mexicana recordó que su primer trabajo en Televisa lo consiguió gracias a la oportunidad que le dio el inigualable y fallecido conductor, Paco Stanley.

Lilí detalló que el aclamado comediante le abrió las puertas de la empresa de San Ángel y con ello "detonó" su carrera. La conductora explicó que su debut fue de manera sorpresiva pues la llamaron para suplir a Consuelo Duval luego de que esta tuviera un problema familiar y no acudiera al llamado.

Me dijeron que yo tenía que hacer una prueba y mi prueba fue al aire... ahí me di cuenta que era en vivo y que Paco Stanley junto con Mario Bezares me dieron mi patadita", añadió.