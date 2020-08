¡Ya es mamá! Actriz de 'El Señor de los Cielos' da a luz a su bebé en casa

View this post on Instagram

Ya somos cuatro! Nuestro Dante naciu00f3 ayer 16 de agosto a las 2:20 pm. Peso 2 kilos 900 gramos y midiu00f3 51cms. Llegu00f3 cuando quiso y nos regalu00f3 un parto en casa, rodeados de amor y de oxitocina. Ha sido por mucho, la experiencia mu00e1s poderosa que he tenido. GRACIAS @wadidoula @dra.itzelmar_gineco__obstetra por su guu00eda, paciencia y apoyo, en todo momento me hicieron sentir segura y acompau00f1ada, no podru00e9 agradecer lo suficiente por lo que hicieron ayer. GRACIAS @danigranatta guapo mu00edo por una vez mu00e1s tomar mi mano y sin cuestionar, confiar en mu00ed y en mis deseos. No lo hubiera logrado sin ti. TE AMO TODO! Gracias por nuestra familia. Analucy, Daniel y yo estamos borrachos de amor y au00fan en shock (de felicidad) asimilando la experiencia que vivimos ayer. Gracias a todos por sus buenos deseos. P.D. En cuanto pueda les compartiru00e9 algo de la increu00edble experiencia que fue parir a mi hijo en casa.