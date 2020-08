Yadhira Carrillo revela por qué se alejó de las redes sociales: "Atacan horrible"

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo reveló que, aunque existen muchas cosas en su vida hogareña y su trayectoria que le gustaría compartir con los fieles seguidores de su carrera artística, las redes sociales no son una opción para ella ahora debido a los constantes ataques de los que puede ser víctima en esas plataformas.

Lee también: TV Azteca destroza a 'Hoy': Tras 12 años en Televisa, querida conductora aparece en 'VLA'

Al respecto de su ausencia en redes sociales, Carrillo expuso:

La verdad… tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena, entonces a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas, y no me parece conveniente que tú seas una persona que con cariño y muy amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas, que le puedes ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso porque no toda la gente es buena, entonces yo muy, muy cerradito, no me gusta que nadie sepa nada de mí".