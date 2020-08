Belinda 'le manda recadito' a la ex de Nodal desde 'La Voz Azteca': "Aunque te duela"

Estados Unidos.- Belinda y María José sorprendieron con una presentación en La Voz Azteca, pero los internuatas no dejaron pasar el momento para hablar sobre la decisión de una de las coahes.

Antes de subir al escenario, ambas platicaron un poco de la experiencia, pero fue la intérprete de Luz sin gravedad quien eligió la canción que ambas iban a cantar, Prefiero ser su amante.

Me encanta, bueno me gustan todas tus canciones... y dije 'quiero esa', se me hace que tiene mucha energía, es como una boma en el escenario y le la imaginé, siempre me la imaginé cantándola contigo... era como un sueño que tenía".