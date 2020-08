Chiquis Rivera es captada sin anillo de matrimonio ¿tiene a prueba a Lorenzo Méndez?

Los Ángeles, EU.- En marzo pasado el matrimonio de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera no estuvo en su mejor momento, pues tuvieron un distanciamiento que duró varias semanas hasta su reencuentro.

Es así como la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que presume su despampanante maquillaje y sus bellas uñas, pero hubo algo que llamó más la atención.

Muchos de los usuarios se percataron que la cantante no portaba su anillo de bodas, por lo que no tardaron en especular que Lorenzo estaría a prueba luego de reconciliarse. Ante esto Janney no dudó en contestar:

No, sabes, sí me lo pongo, depende de lo que estoy haciendo, depende si no quiero que éste se me vaya a ensuciar o cualquier cosa.”

Yo estoy casada en mi corazón, yo estoy casada en mi mente, así que no necesito siempre traer, de hecho, ahorita no traigo ni el anillo.”

Siempre andan los rumores ahí de que, ay la Chiquis no se pone el anillo. No me lo tengo que poner porque al final del día yo sé quién soy, y que soy una mujer casada y pues nada, él también lo sabe, él sabe qué pasa, ¿no?”, aclaró Chiquis Rivera.

Fuente: Suelta la Sopa