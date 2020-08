Eduardo Santamarina: Tras 'desprecio' de Televisa y kilos de más, ahora hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Eduardo Santamarina fue uno de los galanes de telenovela más cotizados en Televisa, sin embargo, con el paso de los años, el actor ha tenido que recurrir a otras oportunidades laborales, sobre todo desde que perdió su exclusividad con la empresa en 2017.

El veracruzano de 52 años en la actualidad luce muy diferente al galán que interpretó en melodramas como Rubí, Velo de novia y Yo amo a Juan Querendón. Su última telenovela fue Sin tu mirada.

Luego de esto, se dijo que el actor había estado sufriendo el rechazo de la empresa, ya que productores lo habrían tenido en el olvido a causa de su radical cambio físico. Sin nuevas oportunidades, encontró un espacio en Miembros al Aire en el canal Unicable.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, Santamarina habló de su nuevo proyecto de trabajo y cómo generará ingresos tras este duro periodo por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Además, confirmó que regresa a Telemundo, donde ya había participado en algunos pequeños papeles para series como El señor de los cielos y La reina del sur 2.

El actor relató que la empezaron a principios del año, luego con la crisis se canceló y ahora que se está reactivando todo poco a poco Telemundo decidió arrancar producciones.

Además, a manera de broma, le propusieron entrar en la plataforma Only fans, una página en redes sociales donde se comparte contenido subido de tono para fans y ellos pagan.

No, ya no. Estoy bien armado pero pues ¿cuánto me van a dar? Mejor váyanse con la 'chaviza', ahí hay mejores opciones. No sabía, esque esta pandemia ha traído muchas sorpresas", dijo entre risas.