Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este martes 18 de agosto de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este martes 18 de agosto de 2020.

Aries

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Apuros económicos provocados por una sanción. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Su salud está ligeramente deteriorada.

Tauro

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. No descuide el bolso ni la cartera. Manténgase atento a los movimientos en su trabajo. Gozará de un estado físico excelente.

Géminis

Está siendo admirado por el sexo opuesto. Tenga mucho ojo y será difícil que le estafen. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. En cuanto a su salud, todo normal.

Cáncer

Tropezará con la negativa de su pareja para ese cambio de planes. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Leo

Su gran corazón hará fácil la vida familiar. No cuente con ingresos fáciles, el azar no está de su lado. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Por su tranquilidad, hágase un chequeo.

Virgo

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Buen momento para comprar, vender o invertir. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. No maltrate su salud con los excesos.

Libra

Añorará tiempos pasados en el amor. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Tranquilícese por el bien de su salud.

Escorpio

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. No quiera curarse con medicamentos sin control.

Sagitario

O cuida las relaciones amorosas, o lo sentirá. Renegocie su seguro del hogar o del coche. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

Capricornio

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Controle su economía, se avecinan gastos. Progreso y renovación en los asuntos profesionales. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Acuario

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Controle cuándo le pasan el pago de la hipoteca. Personas con nuevas ideas le promocionarán. Necesita ponerse en forma de inmediato.

Piscis

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Su economía doméstica se está reponiendo. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. No tendrá ningún problema de salud.