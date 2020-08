José Manuel Beltrán decide hablar y niega haber abusado de Laura León

Ciudad de México.- Mediante una entrevista exclusiva para Ventaneando, José Manuel Beltrán, negó haber abusado de Laura León, luego de que María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, lo acusó.

Yo me enteré por mi hermana Carmelita y me habló muy enojada, llorando y me dijo que uso su Facebook para dar esa nota”, dijo.