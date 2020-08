La imagen que aún atormenta a Maribel Guardia tras la muerte de su mamá: "Quedé en shock"

Ciudad de México.- Maribel Guardia sorprendió a sus fans al ser la invitada en el programa La última y nos vamos, conducido por Yordi Rosado, en donde habló de muchas cosas personales.

Maribel abrió su corazón con Yordi y con todo el público al hablar sobre la muerte de su madre y la manera en la que tuvo que seguir su vida porque todavía era una niña.

Reveló que el día que su madre murió, ella se alistó para ir a la escuela, vio a su mamá pues ese día más tarde iba a ser internada, y que antes de irse le dio un beso, siendo el último que le daría.

Subí una cuesta y al llegar arriba me acordé que no me despedí de mi mamá, regresé y le dí el beso, no sabía que sería le último beso que le daría en mi vida porque la internaron en un hospital público y no dejaban entrar niños".