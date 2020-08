'La Venenosa' se enfrenta a los reclamos de su madre por su vida amorosa

View this post on Instagram

Madre mu00eda @amaliadesandoval ud83dudc95madre bella acu00e1 estamos en esta foto tan hermosa que nos hicimos en Paris en u201cEl Museo del Louvreu201d (dic 2019) y mamita cru00e9eme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendiciu00f3n de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano...antes hace algunos au00f1itos me enseu00f1aste a caminar y hoy te doy mi apoyo para que te sostengas en mu00ed todas las veces que sea necesario. Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente NADA que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces u201cMi REINA MADREu201d y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisiu00f3n porque eres MI PRIORIDAD . Ademu00e1s mi dulce y a la vez disciplinada Amalia , #gracias por enseu00f1arme junto a mi papu00e1 valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: u2728Respetou2728Empatu00edau2728Honestidadu2728Compasiu00f3nu2728 Amoru2728. Gracias Amalia Guzmu00e1n de Sandoval GRACIAS y tranquila que si logramos pasar el dolor mu00e1s grande de nuestra vida u201cla pu00e9rdida de nuestro hermoso #OswaldoSandoval lo demu00e1s es insignificante y pasajero... BY THE WAY MI GENTE POR RAZONES QUE CONOCERu00c1N LUEGO u2696ufe0fNO PUEDO HABLAR AHORA...OBVIO QUE SI USTEDES HAN ESTADO HASTA EN EL NACIMIENTO DE MIS HIJAS, ALMUERZOS Y EN MiS IDAS AL BAu00d1O ud83dude0bCRu00c9ANME QUE AHORA NO SERu00c1 LA EXCEPCIu00d3N u201ctodo a su tiempou201d . LOVE U ...ahhhh se me olvidaba decirles tambiu00e9n en el #menu aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignonud83dude09 entre otros . . .. ... #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #madre2