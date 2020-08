Lorenzo Méndez revela por qué saltó la barda de su casa durante su crisis matrimonial

Los Ángeles, EU.- Hace varios meses el matrimonio de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera no estuvo en su mejor momento, pues se tuvieron un largo distanciamiento por una crisis que no detallaron.

Este día el medio Suelta la Sopa tuvo contacto con la pareja, quien confirmó que, efectivamente, ambos ya se encuentran bien y disfrutando de una nueva etapa en su romance.

El exvocalsita de La Original Banda el Limón fue cuestionado sobre el video que salió a la luz en marzo pasado donde se le aprecia saltando la barda de su casa, a lo que no tuvo problema en responder:

No me cerró la puerta (Chiquis), ella ni estaba en la casa. Yo me fui con mi hija a Texas y cuando me fui, me fui en Uber y las llaves de la casa las tengo en las llaves del carro, entonces no tenía la llave, ella (Chiquis) no estaba ahí.”