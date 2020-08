Lucero vuelve a Televisa y logra hundir a TV Azteca: Exhiben rotundo fracaso del Ajusco

View this post on Instagram

ud83cudfa5 En su reestreno, #SoyTuDueu00f1a se coloca como lo Mu00c1S visto en su barra de horarioud83dudd1dud83dudcfa. Fue vista por 3.1 millones de personas y superu00f3 a su competencia por 382%ud83dude4cud83cudffcud83dude0eud83dude4cud83cudffc. #ContinuamosContigo llevu00e1ndote las mejores historias de ayer y hoyud83eudd70ud83dude0d.