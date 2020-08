Luz Elena González pone a temblar las redes al realizar coqueta pasarela

View this post on Instagram

Amaneciu0301 feliz, generalmente asiu0301 despierto y de pronto todo era un caos y cambio mi felicidad por enojo, me calmeu0301 tomeu0301 las cosas como son y como son??? Pues generalmente tienen soluciou0301n, pero sino me relajo y busco alternativas para retomar y seguir contenta, darle la vuelta y volver a una estado de tranquilidad y dejar ir lo que me lastima, como logro esto??? Concentrau0301ndome en hacer a un lado lo que ya pasou0301 y volver a mis objetivos, es como entrenar la mente a no conceu0301ntrarse en lo negativo, cuesta trabajo pero se logra ud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffcud83dudcaaud83cudffc!!!!! Asu00ed que a bailar ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96 Palatzo by @luremoficial @martiespinooficial #happy #love #loveyourself #actress #mom