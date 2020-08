María Celeste Arrarás lamenta que Telemundo le negara despedirse del público

Miami, Florida.- Aunque en Telemundo ya se habían visto los despidos de algunos de sus conductores y presentadores, para muchos, les tomó por sorpresa la inesperada salida de María Celeste Arrarás.

Por varios años, María Celeste había presentado las noticias de manera profesional, en el programa informativo, Al Rojo Vivo. En su reciente entrevista para con Ismael Cala, la comunicadora contó su experiencia y señaló que para nada espera esto, señalando que le "tocó por sorpresa".

Claro que me dolió, por supuesto ¿A quién no le duele que lo despidan?", reveló la exconductora .

Entre otras cosas, algo que ella comentó haberle pesado bastante, fue que después de 20 años de emisión, no le permitieran despedirse debidamente de la audiencia del programa noticioso, sin embargó lo tuvo que aceptar, pues ya era algo fuera de sus manos.

Donde manda capitán, no manda marinero. En ese sentido era una empleada más, claro una empleada que estaba en cámara, pero esa decisión no me correspondía a mí y pues no pasó. Pero uno no puedo llorar sobre leche derramada", dijo.