Mila, la hija de 'El Negro' Araiza, deleita pupilas al lucirse en infartantes fotos a blanco y negro

Julia u0026#34;Almas fugacesu0026#34; por @ricgm @rawile_ ud83cudfa5u2728 . . Julia me recuerda a lo que quiero ser y hacer por el resto de mi vida, viajar sin expectativas, buscar respuestas en la naturaleza y en distintas personas que se cruzan por el camino. Agradecida de esta experiencia donde me veo desde otra perspectiva y puedo dar vida a este personaje que se conecta con mi esencia en su totalidad. . . Emocionada de poder compartir este corto que hicimos juntos y abrirme hacia lo nuevo, lo que esta por llegar.ud83dudd4aufe0f . . A mi familia y almas gemelas por elecciu00f3n, Gracias @ricgm por empujarme desde lo mas alto y a ti @candela.mont por saltar a mi lado. ud83cudf19u2604ufe0fud83dudca7