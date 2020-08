Querido exactor de Televisa sufre terrible accidente durante grabaciones y es operado de emergencia

Ciudad de México.- Recientemente se reveló a TV Notas que Héctor Bonilla, un reconocido exactor de Televisa, durante la grabación del filme Una Navidad No Tan Padre ha sufrido un terrible accidente que provocó una fractura de fémur, por lo que ha tenido que ser operado de emergencia.

Se cayó a nivel de piso, pero se dio un golpe muy fuerte; a su edad, una caída es muy peligrosa, y se fracturó el fémur. Además tiene prótesis de cadera desde hace casi 10 años. De inmediato lo llevaron al Hospital Costamed en Playa del Carmen, el mejor de la zona, pero su diagnóstico era complicado por su estado de salud general; lo tienen que operar por la fractura", dijo una fuente.

Te podría interesar: TV Azteca 'hunde' a Televisa: Exintegrantes de 'Exatlón' se reúnen y ¿confirman su regreso?

No se dieron detalles de como fue que el actor terminó en el suelo y fracturado, pero sí contó que su diagnostico no era muy alentador por su estado de salud, ya que ha superado no hace mucho la lucha contra el cáncer, por lo que fue trasladado a México mediante un aeroambulancia para reducir complicaciones y un posible contagio de Covid-19.

De inmediato lo llevaron al Hospital Costamed en Playa del Carmen, el mejor de la zona, pero su diagnóstico era complicado por su estado de salud general; lo tienen que operar por la fractura. Fue trasladado en una aeroambulancia para minimizar el tiempo y no exponerlo a un contagio de Covid-19, y evitar otro problema", señaló el informante.

Te podría interesar: Golpe a Televisa: Tras despido de 'Hoy', famosa conductora estrena programa en TV Azteca

Finalmente la fuente aseguró que no sabe que sucederá con Bonilla dentro del filme, pero casi aseguró que contrataran a otro para que lo supla pues por su tipo de lesión y operación no creen que pueda regresar a grabar.

No sé decirte, la producción tenía todo listo para retomar la filmación, pero con esto no sé cómo lo resolverán, pues es la secuela de Un padre no tan padre; es probable que recurran a otro actor", finalizó.

Te podría interesar: Al borde del llanto, conductora de 'Sale el Sol' anuncia que está embarazada de una niña: "Un milagro"

Fuente: TV Notas