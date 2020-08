Reconocida actriz confiesa si teme perder su exclusividad vitalicia con Televisa

Ciudad de México.- A pesar de que son muchos los actores y actrices que han perdido su contrato de exclusividad con Televisa, Queta Lavat aseguró que tiene la confianza que conservará este beneficio.

En una entrevista con De Primera Mano, la primera actriz mexicana detalló que ella se convirtió en pionera de las telenovelas en este país, por lo que cuenta con una exclusividad vitalicia gracias a esto.

La intérprete comentó que no teme perder dicho distintivo en la televisora de San Ángel, además, aseguró que para ella es una satisfacción tener la oportunidad de mantener su exclusividad en la actualidad.

Me siento muy recompensada, pero lo que tenga que pasar, pasará. Quiero seguir trabajando hasta que Dios me quite la lucidez, la inteligencia y el entusiasmo", agregó.