"Se le insinuó": Exhiben a Livia Brito por coquetear con político para limpiar su imagen en Televisa

bCiudad de México.- La revista TVNotas contactó a una supuesta amiga de Livia Brito para que revelara cómo se encuentra la actriz luego de ser demandada por agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún.

La informante aseguró que la artista originaria de Cuba está "desesperada" pues su caso se ha venido complicado y por esta razón contactó al político Juan del Rosal para que este la ayuda a limpiar su imagen y volver a ser del agrado de los ejecutivos de Televisa.

La amiga de Livia aseguró que la actriz está tan preocupada por superar este escándalo que coquetó con el funcionario con el fin de seducirlo y que la beneficiara.

Sin embargo, el político ya habló de esta situación también en entrevista con TVNotas y aseguró que jamás tuvo un amorío con Brito, además de que dejó claro que no hubo tráfico de influencias pues jamás la ayudó.

No hubo ninguna relación ni ningún interés con ella... incluso, nunca me he visto con Livia en persona", aseguró.