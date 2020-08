Sofía Aragón, conductora de 'La Voz', cautiva en Instagram con encantador 'look': "Monumento de mujer"

View this post on Instagram

Quu00e9 seru00eda de nuestra vida si nos amu00e1ramos a nosotros mismos con la misma intensidad con la que nos juzgamos?? ud83cudf38ud83cudf43 . . . . Feliz inicio de semana!!!u2600ufe0fu2615ufe0f . . Este fin de semana tuve un evento familiar muy especial para mu00ed, y realmente quiero agradecer a @teterosadomexico que me hizo mi vestido u2665ufe0f apoco no estu00e1 divino?ud83dude0du2728 . . Gracias @luis_makeup por dejarme tan bella ud83dude0d