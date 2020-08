¿Tensión en Televisa? Danilo Carrera revela lo más difícil de hacer una novela con Michelle Renaud

Ciudad de México.- Danilo Carrera admitió que protagonizar la nueva telenovela de Televisa Quererlo todo junto a su novia Michelle Renaud puede ser complicado, ya que está tan enamorado a que veces se distrae por querer estar a su lado en todo momento.

El actor contó a Despierta América algunos detalles de lo que significa para él proyecto en la televisora de San Ángel, un trabajo que resulta de lo más especial poder compartirlo con su amada.

Sí, obviamente estoy en escena y la veo, y no han marcado un beso, y digo me muero de ganas de besarte, pero pues no está marcado el beso, entonces no puedo", agregó sobre la experiencia de trabajar con Michelle.