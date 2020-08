¡Toda una reina! Anel Rodríguez cautiva a fans al coquetear frente a la cámara

View this post on Instagram

A usted que cree que todo en la vida es dinero, lo invito a que me diga: Donde venden confianza?, donde venden lealtad?, que precio tiene un buen amigo?, una buena mujer/hombre?, donde compras amigos o familiares fallecidos?,en queu0301 centro comercial te quitan las penas que cargas? ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0fud83eudd14#cajadeverdades u2764ufe0fud83dude18ud83dude00 aaa y no es moco tengo descarapelada mi nariz ud83dudc43 ud83eudd2a