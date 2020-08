Tras comparaciones con Belinda, Eiza González alarma a fans al desaparecer de Instagram y Twitter

Ciudad de México.- Eiza González dejó de tener presencia en redes sociales de forma repentina, ya que su cuenta de Twitter no se encuentra más disponible y sus publicaciones en Instagram fueron eliminadas o restringidas en su visibilidad.

La actriz mexicana alarmó a sus fans con su súbita 'desaparición' de las plataformas muy poco después de que se manifestó en contra de la misoginia y la violencia contra las mujeres, esto a raíz de las comparaciones que numerosos internautas hicieron de ella y Belinda.

Como se ha de recordar, el hecho de que Belinda y Christian Nodal confirmaran su romance dio paso a que la intérprete y Eiza comenzaran a ser comparadas por su historial amoroso.

La situación indignó a González, quien empleó Twitter para publicar una serie de mensajes en los que pidió que se deje de utilizar su nombre para denigrar a otra mujer.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias", agregó en su contundente mensaje.